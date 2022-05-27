Мальчик украл сумку с пятью миллионами тенге в Нур-Султане

В полицию с заявлением обратился житель Костанайской области по факту кражи крупной суммы денег. Со слов мужчины, он приехал в столицу, чтобы приобрести автомобиль, который он выбрал на сайте частных объявлений, сообщает BaigeNews.kz.

"24 мая около 14:00 он приехал к дому по проспекту Женис посмотреть автомобиль. В ходе общения с хозяином, потерпевший повесил свою сумку черного цвета на ветку дерева. Сделал он это для того, чтобы ему ничего не мешало оценить состояние машины. В этот момент рядом находились люди, которые собирали возле общедомовой мусорки металлы. На уличную камеру попал момент, как один из них, а именно подросток взял сумку, где лежало пять миллионов 13 тысяч тенге и ушел", - сообщили в ДП Нур-Султана.

Полицейские по горячим следам задержали воришку. Им оказался 12-летний мальчик, который в последующем передал сумку отцу.

По факту кражи начато досудебное расследование.

"Украденная сумка изъята и возвращена владельцу. Подросток взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции. Проводится следствие", - заключили в ДП Нур-Султана.

