Максимальную сумму гарантии по депозитам повысили до 20 миллионов тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальную сумму гарантии по сберегательным депозитам в тенге с 15 миллионов до 20 миллионов тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

30 декабря 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 миллионов до 20 миллионов тенге.



В Закон "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" внесли изменения, он вводится в действие с 11 января.

"Согласно новым изменениям, повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 миллионов тенге", – сообщили в пресс-службе.

В КФГД заверили, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии.

"Возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе. На текущий момент объём накопленного специального резерва с учётом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 миллиардов тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам.", – добавили в фонде.

В системе гарантирования депозитов участвуют все банки, которые имеют лицензию на приём и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, в телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.