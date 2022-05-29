Макгрегор высказался о возвращении в UFC

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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор высказался о своём будущем во время беседы с журналистами на Гран-при "Формулы-1" в Монако, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky Sports

33-летний ирландец допустил, что вновь выйдет в боксёрский ринг. Однако он подчеркнул, что его приоритет − выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Очевидно, что моя карьера в UFC не закончена, а только началась", − добавил он.

Ирландец получил травму в третьем поединке с Дастином Порье летом 2021 года. В конце первого раунда Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение. В UFC он не выигрывал с января 2020-го, когда нокаутировал американца Дональда Серроне.

Макгрегор − бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при шести поражениях в MMA.