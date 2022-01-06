Несколько магазинов Magnum разграблены в Алматы

Фото: скриншот видео Qumash

Ущерб пока не подсчитан, все магазины в Алматы закрыты.

Семь супермаркетов Magnum разграбили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Еще семь подверглись нападению.

"Семь магазинов полностью разграблены, еще на семь были нападения, частично повреждены. К сожалению, в дальнейшем связь оборвалась", — сообщил PR-менеджер компании Mahnum Дмитрий Шишкин.

Это единственная информация, которая была доступна на 4 утра 6 января. Ущерб пока не подсчитан, все магазины в Алматы закрыты.

В столице, по последним данным, супермаркеты работают.

"Постараемся, чтобы все работали. С терминалами непонятная ситуация, связь периодически появляется, периодически исчезает. Желательно, чтобы люди приходили с наличными", — добавил Дмитрий Шишкин.

В Алматы разграблены ТРЦ, магазины, зафиксированы нападения на отделения банков.

В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.