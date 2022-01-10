Magnum открыл больше половины своих филиалов в Алматы

Компания Magnum восстанавливает свою работу в Алматы, где от действий мародеров пострадали 26 ее магазинов, передает BaigeNews.kz
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9 января были открыты 38 из 68 филиалов сети. Еще несколько готовятся к открытию. График работы: с 09.00 до 18.00.
Адреса работающих магазинов:
1.Мкр орбита 3. Дом 5Б
2. Мкр Казахфильм. Д17
3. Алмагуль 18а
4. Кенесары Хана 56а
5. Орбита 2.дом 2.
6. Гоголя 20
7.Титова 15/1
8.Мкр айнабулак. Жумамбаева 98/а.
9.Жансугурова 307
10.Дунентаева 20. Мкр Жулдыз
11.Масанчи д23/12
12.Прокофьева 20
13. Макатаева 137
14.аксай 5.дом 25
15.Мкр Астана д1/10
16.Джандоса 83
17.Жандосова 264.мкр акжар
18.Северное кольцо Д3.
19.мкр Сайран д6
20.Толеби 285
21.Аксай4. Дом70б
22.Толеби 113
23. Жамакаева 99
24. Тимирязева 37
25. Коктем1 дом20
26. Достык 42/74
27.Самал 3.дом1
28.Сейфуллина 171
29.Сейфуллина 287
30. Раимбек 383/2
31. рынок Жетысу
32.Радостовца 292.
33.Халиулина 194.
34. Демьяна бедного
35. Мкр Кемел. Ул Аксуат д34.
36. Суюнбая д2. Корпус 8
37. Акбулак. Ул ханшатыр дом273.
38. Мкр Жетысу 3. Дом 1Г
Также компания продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами военным, полиции, пожарным и врачам.
6,5 тонны продовольствия доставлены в больницы города, а также 10 тысяч пайков для защитников города.
Стало известно, что гипермаркет "МЕТРО" в Алматы принял решение временно приостановить работу из соображений безопасности.
Что касается жалоб на рост цен в магазинах сети Small, цены на социально значимые продовольственные товары в данных магазинах не изменялись.
Торговая сеть Small, как и другие участники ОЮЛ Союза торговых сетей РК, взяла обязательство не допускать спекуляций при установлении цен на основные продукты питания в сложное для Казахстана время. Цены на товары могут быть повышены только в случае роста закупочных цен у поставщиков.
Ранее Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы.
В свою очередь в Минторговли заявили, что деятельность торговых сетей восстанавливается в Казахстане. По информации ведомства, запасов основных продуктов питания на сегодня достаточно.
Все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.
В Ассоциации торговых предприятий Казахстана обратились к предпринимателям и попросили в условиях введения режима ЧП не использовать ажиотажный спрос населения на продовольственные товары и не допускать спекуляций.