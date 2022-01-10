Magnum открыл больше половины своих филиалов в Алматы

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BaigeNews.kz

Компания Magnum восстанавливает свою работу в Алматы, где от действий мародеров пострадали 26 ее магазинов, передает9 января были открыты 38 из 68 филиалов сети. Еще несколько готовятся к открытию. График работы: с 09.00 до 18.00.Адреса работающих магазинов:1.Мкр орбита 3. Дом 5Б2. Мкр Казахфильм. Д173. Алмагуль 18а4. Кенесары Хана 56а5. Орбита 2.дом 2.6. Гоголя 207.Титова 15/18.Мкр айнабулак. Жумамбаева 98/а.9.Жансугурова 30710.Дунентаева 20. Мкр Жулдыз11.Масанчи д23/1212.Прокофьева 2013. Макатаева 13714.аксай 5.дом 2515.Мкр Астана д1/1016.Джандоса 8317.Жандосова 264.мкр акжар18.Северное кольцо Д3.19.мкр Сайран д620.Толеби 28521.Аксай4. Дом70б22.Толеби 11323. Жамакаева 9924. Тимирязева 3725. Коктем1 дом2026. Достык 42/7427.Самал 3.дом128.Сейфуллина 17129.Сейфуллина 28730. Раимбек 383/231. рынок Жетысу32.Радостовца 292.33.Халиулина 194.34. Демьяна бедного35. Мкр Кемел. Ул Аксуат д34.36. Суюнбая д2. Корпус 837. Акбулак. Ул ханшатыр дом273.38. Мкр Жетысу 3. Дом 1ГТакже компания продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами военным, полиции, пожарным и врачам.6,5 тонны продовольствия доставлены в больницы города, а также 10 тысяч пайков для защитников города.Стало известно, что гипермаркет "МЕТРО" в Алматы принял решение временно приостановить работу из соображений безопасности.Что касается жалоб на рост цен в магазинах сети Small, цены на социально значимые продовольственные товары в данных магазинах не изменялись.

Торговая сеть Small, как и другие участники ОЮЛ Союза торговых сетей РК, взяла обязательство не допускать спекуляций при установлении цен на основные продукты питания в сложное для Казахстана время. Цены на товары могут быть повышены только в случае роста закупочных цен у поставщиков.

Ранее Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы.

В свою очередь в Минторговли заявили, что деятельность торговых сетей восстанавливается в Казахстане. По информации ведомства, запасов основных продуктов питания на сегодня достаточно.

Все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.

В Ассоциации торговых предприятий Казахстана обратились к предпринимателям и попросили в условиях введения режима ЧП не использовать ажиотажный спрос населения на продовольственные товары и не допускать спекуляций.