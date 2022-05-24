Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау

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Считается, что саумал наиболее полезен именно в утренние часы, когда пьёшь на голодный с ночи желудок.

Кобылью ферму Кайрата и Алии Танкыбаевых в Кокшетау сегодня знают многие. А те, кто услышал о ней впервые, как правило, сразу просят адрес. Несколько дней назад здесь начался сезон саумал и кумыс, длится он в среднем до октября. Люди уже знают расписание дойки лошадок и приезжают ко времени.

В эти часы во дворе на окраине Жайлау царит особая атмосфера: свежайший воздух, аромат травы и свежевыдоенного кобыльего молока, неспешные разговоры о жизни. Порадовавшие гостей кобылицы уходят на пастбище в сопровождении собак тазы. На райском исконно казахском островке побывал и отведал целебных напитков и корреспондент BaigeNews.kz.

Дойка кобылиц

Оказывается, больше всего народу здесь собирается утром, на первую дойку. Считается, что саумал наиболее полезен именно в утренние часы, когда пьешь на голодный с ночи желудок. Задолго до времени дойки — 10.00 — в небольшом дворике на окраине Кокшетау собирается очередь. Случается, свежего кобыльего молока хватает не всем.

Мы приехали в 14 часов. Но и в обед скамейки в обеих беседках, их хозяева построили специально для "пациентов", быстро заполнились. Возраст любителей саумал разный — от стариков до малышей. У каждого в руках по бокалу или баночке — чтобы выпить молоко сразу, парным. Есть казахская пословица, которая звучит примерно так: "Саумалды шелек жерге коймай iшу керек" — "Саумал нужно выпить, пока ведро не успели поставить на землю".

В ожидании целебного напитка люди ведут свои неспешные разговоры, время от времени поглядывая в сторону карды — стойла, загона для лошадей.

Грациозные, сильные, с блестящей гривой. Крепкая спина, глубокая грудная клетка, длинные тонкие ноги, изящная шея и рельефное массивное телосложение. Одним словом, загляденье. В отдельной половине расположились их малыши.

Процесс дойки завораживает. Умные лошадки терпеливо ждут, пока их подоят, а затем привычно и с достоинством проходят вперед, освобождая место для следующих.

Доят кобылиц не вручную. По словам хозяев, это уже примерно третий доильный аппарат. Каждый новый был мощней и совершенней предыдущего.

Дойка — пять раз в день, в строго определенные часы. Но пока — три: в 10, 12 и 14 часов. После третьей дойки лошадок отпускают на выпас. Дело в том, что жеребята еще маленькие, им нужно окрепнуть, а для этого требуется материнское молоко.

От овец к лошадям

Найти ферму не так-то просто. Но не для тех, кто знает дачи за микрорайоном Жайлау. Кокшетау маленький, поэтому дорога на автомобиле из любой точки города займёт 10-15 минут. До этого семья жила в селе Красный Яр, это в восьми километрах от города в другую сторону. Но Кайрат-ага всегда увлекался животноводством, а пастбищ там не хватало.

Алия вспоминает: поначалу, когда они только купили участок, здесь был пустырь. А дальше — лес.

"Первым делом начали строить карду (в переводе "ограда, задний двор". — Авт.), — вспоминает хозяйка. — Она, кстати, должна быть строго определенных размеров. Чтобы лошадь прошла, чтобы не пнула, голова не застряла… Параллельно строили домик для себя. Видите, он небольшой. Первый год всё здесь было не огорожено. Стройка, техника — всё стояло посреди степи, на всеобщее обозрение. Нас часто спрашивали, не страшно ли? Нет. Не боялись. Работали, строились, доили лошадей, растили жеребят. И верили в защиту Всевышнего".

О Всевышнем супруги в разговоре упоминают часто. Они верующие. И друзья у них, говорят, тоже. Эта ферма, по сути, появилась из желания не просто получать материальную прибыль, а приносить людям благо, здоровье.

Кайрат Танкыбаев — один из 14 детей в семье, их мама — мать-героиня. Любовь к животным и талант ухаживать за ними у него, как и у братьев, с детства. Большая семья жила за счет личного подворья, выращивала скот.

Целых два десятка лет занимался разведением собак казахской породы тазы, участвовал в многочисленных выставках. Заводчика из Кокшетау и его роскошных собак знают, пожалуй, все собаководы страны, многие хотели иметь линию от его тазы. Сегодня во дворе можно увидеть лишь нескольких собак. Всех остальных хозяин отдал младшему брату, и его дело продолжает племянник.

"Кайрат с юности движняковый парень, его многие знают, — с улыбкой говорит супруга. — Увлекался любительским боксом. Никогда не работал на государство, всегда — на себя. Занялся коммерцией, ездил за товаром. Он если за что берется, делает основательно, на "отлично". В стремлении к качеству за ценой не стоит. Горжусь его профессиональным подходом к каждому из дел, за которое взялся. У него если собаки, то обязательно должны быть лучшие. Если лошади — лучшие, бараны — тоже непременно лучшие".

Оказывается, баранов хозяин кобыльей фермы тоже разводил — целых восемнадцать лет. И не абы каких — эдильбаевскую породу. Это улучшенная порода казахских курдючных овец. Вес эдильбаевских баранов достигает 145 кг, овец — 110. Отличаются большой энергией роста и скороспелостью. Кайрат Танкыбаев довел поголовье до 300-400 голов.

"Его бараны тогда были самые дорогие по Кокшетау, спрос был огромный. Жирные, мясо вкусное — на кудалык, тои. Потом решили заняться кумысом, баранов распродали. Решили сосредоточиться на одном направлении", — пояснила собеседница.

Итак, лошадки пришли в жизнь супругов Танкыбаевых в 2013 году. У них уже было двое детишек, младшей дочери восемь месяцев. Поначалу задались целью просто обеспечивать кобыльим молоком и кумысом свою семью и родных. Начинали с пяти-шести голов, потом купили еще две, потом еще… Сегодня — солидный костяк. Порода казахская, местная. Привычная к климатическим условиям севера. Выносливая в жару и морозы. Спокойная. Молочная и мясная одновременно.

Лошади здесь, кажется, живут по режиму, где все просчитано по минутам. Алия кивает: так и для людей хорошо, чтобы не ждать, да и самим лошадкам.

"Вот вы говорите, любо-дорого посмотреть, какие умные животные. Этому всему их еще нужно ведь научить. Лошади дико, чтобы ее подгоняли. А после рождения жеребёнка становится сама не своя. Материнский инстинкт бушует — может пнуть, укусить, затоптать. Эти знания и умения приходили к нам с каждодневным будничным опытом. Подчас очень нелегким", — признается женщина.

Сначала муж и жена занимались только кумысом. Сразу после того как в хозяйстве появились первые лошади, они заказали специальную бочку для приготовления напитка. Сначала маленькую, на 30 литров, затем на 60, потом на 100, 120. Их делают в Кокшетау местные ребята-плотники. Приобрели также аппарат, который сбивает кумыс.

К слову, расширяясь и модернизируя бизнес, они никогда не пользовались инструментами господдержки — льготными кредитами, грантами, субсидиями. Говорят, привыкли надеяться на себя, не быть должными. Не брать чужого, потому что это ответственность.

Своё есть своё.

Благодарности, бата и казахский "корень жизни"

Потом покупатели стали спрашивать про саумал.

"Среди них были люди с серьезными болезнями — желудка, печени, лёгких, онкобольные. Им врачи рекомендовали пить именно кобылье молоко. Хотелось помочь, тем более нам было не сложно. Дойка у нас в строго определенное время. Не такого, чтобы день доим, день — нет. К нам стали приезжать со своей посудой", — вспоминает Алия.

Спрос на целебные казахские напитки фантастически взлетел с началом пандемии. Как помощь Всевышнего, в 2020 году и пастбища были хорошие, и трава щедрая, и дожди частые, и лошади жеребились — молока было достаточно. Люди приезжали ослабевшие, но с сильной верой в целебную силу кобыльего молока. Забирали с собой — для родных, соседей. И именно в пандемию соотечественники стали еще больше ценить и свое здоровье, и труд семьи Танкыбаевых.

"Благодарят нас, дают бата (благословение. — Авт.), желают здоровья, счастливой жизни. Мы понимаем высшую ценность таких понятий, как "шукиршилик" (довольство), "садака", "бата". Это очень добрая и сильная энергетика, которая, пожалуй, важнее всего в этом мире", — уверены супруги.

Асылтас Кажыбаева уверена: восстановиться после коронавируса ей помог саумал.

"Тяжело переболела, лежала в больнице. Потом стала приезжать сюда. Хороший эффект был, появилась сила, бодрость. Коронавирус же, сами знаете, страшную слабость даёт, причем её ощущаешь еще месяцы после, казалось бы, выздоровления. А сейчас кобылье молоко дает мне иммунитет и рабочую активность. У меня здесь неподалеку дача, а еще в городе дом частный с огородом. На всё силы нужны", — говорит Асылтас-апа.

Женщину внимательно слушает Александр Хочев. Он здесь в первый раз. Говорит, от соседей прознал. Надеется, что целебные напитки смогут поддержать его слабые лёгкие.

Пандемия пошла на спад, но спрос остался прежним. И если до коронавируса Алия с мужем поставляли кумыс оптом в магазины, на рынок, то сейчас он до торговых точек не доходит. Люди разбирают — себе, родственникам, знакомым, коллегам.

"Приятно слышать от людей, что у нас кумыс вкусный, чистый, честный. Наверно, это еще и потому, что они видят здесь процесс. Мы не прячем, не закрываемся, не скрываем. Всё на виду, как есть. Бутылки тоже все новые, запечатанные", — радуется хозяйка.

Доверие — это самое важное. Кстати, если летом кумыс-саумал, то на зиму на этой ферме откармливают лошадей — на убой.

"По 10-20 голов лошадей проходит через нас. Покупатели — те же любители наших напитков и их родственники. Также частенько отправляем конину в Астану, Алматы. Хвалят, что всё красиво, аккуратно, по частям, чисто и самое главное — вкусно. Мешок грузят и уезжают. Ни разу не было недоразумений", — с гордостью говорят супруги.

Многие приезжают сюда год за годом. Есть бабушки, которые наведываются к заветному дому за коричневым забором от самого первого до самого последнего дня дойки в сезон. Радуются долгой и тёплой осени, затянувшемуся бабьему лету…

"Помню женщину с онкологией. У нее была последняя стадия. Она лечилась в зарубежной клинике, проходила химиотерапию. Оказывается, ей еще там, в Корее, врач посоветовал пить в Казахстане кобылье молоко. Сказал, пейте хоть целый день. Мы пять раз в день доили, она не пропускала. В промежутках между дойками сидела у нас, ходила к речке. И все для того, чтобы выпить стакан молока. Два года приезжала. Говорила, что чувствует себя гораздо лучше, бодрее, что после химии быстрее и эффективнее идет очищение организма. И корейские врачи сказали, что анализы улучшились", — вспоминает Алия.

Говорят, саумал лечит от 49 болезней… Так или иначе доказано, что в нем содержится около сорока биологически активных компонентов, которые обеспечивают организм человека белками, аминокислотами, полезными жирами и минеральными элементами, такими как кальций, натрий, фосфор, калий, железо, магний, бром. А также витаминами А, В1, В2, В6, В12, Е, РР. Всего 500 мл кобыльего молока дают суточную потребность организма в витамине С.

В источниках указано, что напиток помогает справиться с некоторыми видами анемий; обладает антибактериальным и противовирусным эффектами; повышает иммунитет; успешно борется с болезнями легких, желудочно-кишечного тракта, печени и другими; помогает снизить "вредный" холестерин и нормализовать артериальное давление, обмен веществ.

Благодарных земляков у Кайрата и Алии очень много. Один из них — военный на пенсии, капитан запаса Руслан Ибитаев. Мужчина пьёт саумал вот уже пятый год, сезонами напролет.

"Я десять лет состоял на учете у гастроэнтеролога с букетом болезней: гастрит, панкреатит, холецистит… Каждый год проходил лечение, соблюдал строгую диету. После первого лета с целебным напитком забыл про длинные рецепты от врачей. Стараюсь привозить детей, чтобы обеспечить на зиму иммунитет. Аптечные витамины и БАДы от сетевиков не признаю. Я за природные средства", — категорично заявил мужчина.

Руслан признался, что заготавливает кумыс на зиму — в погреб и морозильный ларь. Ну, как заготавливает — запасается на ферме Кайрата и Алии.

"Не хочу никого упрекнуть. Но считаю, что нужно пропагандировать казахские целебные напитки. А то сегодня молодежь увлекается энергетиками, "Гориллой". А еще хочу поблагодарить Кайрата-ага и Алию-женгей за их нелегкий и благородный труд. Сегодня все хотят хорошую прибыль, но мало кто готов так трудиться. Изо дня в день, без выходных и отпуска", — заключил Руслан Ибитаев.

Еще один постоянный клиент, Фаим Джумабеков, говорит: серьезных проблем со здоровьем, слава Аллаху, нет. Но саумал, он заметил, помогает контролировать вес. Молоко на долгое время дает ощущение сытости. А еще дарит энергию и позитивный взгляд на жизнь.

Мама двоих детей Эльмира Байтук тоже старается рассказывать окружающим о чудесной ферме на жайляу, где можно попробовать чудодейственные национальные напитки. Самой же девушке они оказали, по её мнению, бесценную услугу.

"Впервые я приехала сюда в августе 2020 года. Врачи нашли у меня опухоль. Сказали, третья стадия. Я стала действовать по принципу "на войне все средства хороши". Приезжала сюда дважды в день, не пропуская. Пила по 400-500 мл. У меня началась химиотерапия, и я чувствовала, что, благодаря саумал и кумысу, легко ее переношу. Как будто организм быстро выводил токсины. В сентябре дойка закончилась, и я до начала ноября стала ездить за 30 км в соседнее село, где тоже есть небольшая кобылья ферма. Каждый день по бездорожью, чтобы выпить кобыльего молока", — рассказала Эльмира.

В 2021 году ей сделали операцию. По анализам было всё хорошо, но с мая она продолжала ездить к лошадкам.

"Опухоль у меня рассосалась до конца и на удивление врачей быстро. На УЗИ доктор удивилась, не нашла ее остатков и задалась вопросом, была ли опухоль. Я за это благодарю саумал. Верила в то, что молоко дало моему организму сил, убило нехорошие клетки, усилило хорошие", — поделилась девушка.

Сейчас у Эльмиры, к сожалению, случился рецидив болезни. Она снова получает химию и продолжает пить саумал и кумыс.

"Я пью с такими же светлыми мыслями и верой, — признается она. — Всем желаю только здоровья! От всего сердца хочу поблагодарить Кайрата-ага и Алию за их драгоценный труд, за чистый продукт и невероятную атмосферу. Заходишь — и на душе легко и спокойно. Радуешься картине, звукам и запахам, которые у казахстанцев, наверно, в крови. Спасибо за любовь к людям. За то, что они есть в нашем городе".

Жить лучше, развивая семейный бизнес

Ферма Кайрата и Алии многих мотивирует открыть свое дело — настолько всё там ладно устроено. А они только рады помочь, подсказать. Не считают желающих конкурентами. Это же здорово, когда люди интересуются исконно казахским ремеслом. Или скорее искусством. Что в ассортименте будет больше натурального, экологически чистого продукта. И что соотечественники будут жить лучше, развивая свой семейный бизнес.

"Мы всегда ходим с улыбкой, никого "не грузим" своими проблемами и делаем свою работу на "отлично", — завершает разговор Алия. – Когда-то мы сказали друг другу: будем работать! И всё — понеслось. Сейчас сын помогает. У него есть от отца подход к лошадям. Дочка — моя помощница. Когда-нибудь эта ферма останется им. Но нам очень бы хотелось, чтобы вместе с лошадками они чувствовали саму идею, что заставляет крутиться все винтики этого живого механизма, быть полезными людям, делать их сильными…"

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