Магазины у дома продолжают накручивать цены на яйца в Нур-Султане

В каких регионах Казахстана снизились цены на яйца - у производителей и в розничных точках продажи, рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает BaigeNews.kz
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В ведомстве сообщили о результатах проведенного мониторинга цен на 27 декабря. По республике цена производителей яиц куриных снижена и держится на уровне 30-32 тенге за штуку.
В разрезе птицефабрик:
- в Акмолинской области: ТОО "Аккол Кус" с 39 до 33 тенге за штуку, ТОО "Казгер кус" с 38 до 32 тенге, ПК "Ижевский" с 36 до 30 тенге;
- в Карагандинской области: ТОО "Агрофирма Курма" с 32 до 30 тенге;
- в Туркестанской области: КХ "Яссы кус" с 34 до 32 тенге;
- в Западно-Казахстанской области: ТОО "Агрофирма Акас" с 36 до 34 тенге, ТОО "Уральская птицефабрика" с 37 до 35 тенге;
- в Павлодарской области: ТОО "Шарбакты кус" и ТОО "ПК "Павлодар кус" с 40 до 36 тенге;
- в Северо-Казахстанской области: ТОО "фирма Алекри" с 37 до 30-33 тенге, ТОО "Якорская птицефабрика" и ТОО "Ikus" с 37 до 32 тенге;
- в Алматинской области: ТОО "Казахстан кустары" с 32,9 до 31 тенге, ТОО "Когер ЛТД" с 37 до 32 тенге, ТОО "Алсад" с 40 до 35 тенге.
По оперативным данным, в рознице ожидаемое снижение отражается частично.
В Нур-Султане, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях наблюдается снижение в среднем до 20%.
В Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях снижение не наблюдается, поскольку в торговых сетях есть остатки яиц, приобретенные по старой цене.
В АЗРК сообщили, что магазины у дома продолжают нарушать нормы закона "О регулировании торговой деятельности" в части превышения торговой надбавки свыше 15%
при продаже куриных яиц. Так, по данным производителей, к примеру, в Нур-Султане в магазинах у дома надбавка составляет в среднем 25%.
"При этом в ряде торговых сетей превышений торговых надбавок свыше 15% не усматривается, к примеру, в г.Алматы в крупных торговых сетях торговая надбавка составляет в "A-STORE" - 9,9%, "SMALL" - 8,3%, "Magnum" и ТОО "Алсад Казахстан" - 9,1%; в Нур-Султане "КеңMart" - 2,5%, "Magnum" - 8,2%", - указывается в сообщении пресс-службы Агентства по защите и развитию конкуренции РК.