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  • Магазины Алматы назвали предварительный ущерб от разграблений
Магазины Алматы назвали предварительный ущерб от разграблений | BaigeNews.kz 6 января, 17:59
725
Фото: exk.kz

Магазины Алматы назвали предварительный ущерб от разграблений

Точный ущерб будет уточняться.

Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Точный ущерб ретейлеров пока установить сложно, просчеты будут уточняться", — сообщил член Союза Дмитрий Шишкин.

По его данным, пока предварительная оценка ущерба такая:

  • Magnum, ТОО Magnum Cash&Carry — в общей сложности пострадало 23 магазина, 12 разграблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге с НДС).
  • Технодом, ТОО Technodom Operator, пострадало 14 магазинов в Алмате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге.
  • Sulpak, TOO Arena S — 5,14 млрд тенге, 11 магазинов в Алматы.
  • TOO Gulser Computers, Alser — ущерб 1 млрд тенге, 7 магазинов в Алматы.
  • ТОО "Спортмастер Казахстан", ТОО "Остин" — пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шымкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд тенге.
  • Mon Amie пострадали 8 магазинов в Алматы. Ущерб ещё считают.
  • Интертоп, Эврика пострадали в пределах 50 млн тенге.
  • Алсер — 1,5 млрд тенге ущерб.
  • ТОО K&K GmbH, Kimex/Gracie, 11 магазинов по Алматы, ущерб на 1 млрд тенге.
#беспорядки в Алматы #режим ЧП
6 января, 17:59
725
Журналист

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