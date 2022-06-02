Лжевладелец обменника забрал 80 тысяч долларов у алматинки и скрылся из города

"Владелец" обменного пункта провернул крупную афёру в Алматы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
Мужчина приехал из Семея и арендовал в Алматы офис под обменный пункт. Он подал объявление об обмене валюты. Первой на уловку о выгодных условиях обмена валюты попалась жительница Алматы.
Договорившись о встрече, девушка принесла в назначенное место и время 80 тысяч долларов и передала всю сумму злоумышленнику. Мужчина под предлогом обмена ушёл в другую комнату и через запасной выход скрылся. Прождав определенное время, девушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию
Подозреваемый 1985 года рождения. Его задержали в аэропорту Усть-Каменогорска, где он пытался спрятаться с украденными деньгами. Мужчина взят под стражу.
Производство досудебного расследования поручено следователям управления полиции Медеуского района.