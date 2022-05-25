Лже-полицейский оформлял кредиты на казахстанцев в трёх областях РК

Фото: Артём Чурсинов

Лже-полицейский оформлял кредиты на казахстанцев. Его задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что лже-полицейского объявила в розыск полиция города Сарани Карагандинской области. Экибастузские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве 25-летнего жителя Петропавловска.

"В апреле месяце подозреваемый, находясь в городе Экибастузе, представившись сотрудником полиции, под предлогом проверки задолженности по кредитам, провёл видеосъёмку и фотографирование документов потерпевшего, тем самым получил копии документов. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тысяч тенге", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

При задержании мужчина признался в совершении аналогичных преступлений на территории Карагандинской и Костанайской областей. В Экибастузе установили два пострадавших лица. Суд в отношении задержанного санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

"Полицейские никогда не запрашивают у граждан информации по кредитам, так как данный вопрос находится не в нашей компетенции. Напоминаем, не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, не давайте себя фотографировать и снимать видео незнакомым лицам", – предупредили в полиции.