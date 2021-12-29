Людей экстренно эвакуировали из "Астана Опера". Полиция искала взрывное устройство

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Перед представлением балета "Щелкунчик" из здания "Астана Опера" экстренно эвакуировали зрителей и коллектив театра, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, 29 декабря в 11.25 часов на пульт 102 от службы безопасности театра "Астана Опера" поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет.

На место выехали специальные службы. Людей из здания эвакуировали. Специалисты взрывное устройство не обнаружили. Проводится проверка обстоятельств происшествия.



