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  • Людей экстренно эвакуировали из "Астана Опера". Полиция искала взрывное устройство
Людей экстренно эвакуировали из "Астана Опера". Полиция искала взрывное устройство | BaigeNews.kz 29 декабря, 13:41
2013
Фото: 24.kz

Людей экстренно эвакуировали из "Астана Опера". Полиция искала взрывное устройство

Перед представлением балета "Щелкунчик" из здания "Астана Опера" экстренно эвакуировали зрителей и коллектив театра, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, 29 декабря в 11.25 часов на пульт 102 от службы безопасности театра "Астана Опера" поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет.

На место выехали специальные службы. Людей из здания эвакуировали. Специалисты взрывное устройство не обнаружили. Проводится проверка обстоятельств происшествия.


#эвакуация #лжетерроризм #ДП Нур-Султана #расследование
29 декабря, 13:41
2013
Журналист

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