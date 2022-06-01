Любители VIP-номеров недоплатили в бюджет более 31 миллиона тенге в Атырау

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Антикоррупционная служба Атырауской области выявила крупную недостачу при антикоррупционном мониторинге выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса – VIP-номеров, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента агентства РК по противодействию коррупцию Атырауской области, проверка выявила факты уклонения от уплаты государственной пошлины. Из проверенных VIP-номеров за 2019-2021 годы госпошлина 59 лиц в размере более 14 миллионов тенге не поступила в бюджет. У 78 лиц недостаточно уплачена госпошлина в размере 2,7 миллиона тенге, а 52 услугополучателя необоснованно освободили от уплаты госпошлины на сумму 14,4 миллиона тенге.

Таким образом, за 2019-2021 годы установили причинение ущерба государству на сумму более 31,5 миллиона тенге.