Лукашенко стал коррупционером года по версии OCCRP

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Президента Беларуси Александра Лукашенко назвали коррупционером года по версии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает BaigeNews.kz.

На сайте организации главу Беларуси назвали "последним жестоким диктатором Европы". И человеком года Лукашенко признали в "признания всего, что он сделал для поддержки организованной преступной деятельности и коррупции".

Сообщается также, что впервые за десять лет решение о присуждении звания эксперты приняли единогласно. Кроме того, 2021 год назвали знаменательным для коррупции годом, но даже несмотря на это, Лукашенко "выделялся из толпы".

"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих — и все это с помощью и с одобрения Кремля. (..) Лукашенко пользуется неограниченной властью дома и получает международное осуждение. (...) Кажется, что его в равной степени не беспокоят страдания его собственных граждан и отчаявшихся мигрантов, включая детей, дрожащих, голодных и лишенных возможности поселиться в Беларуси", — говорится в сообщении.

В 2020 году коррупционером года признавали президента Бразилии Жаира Болсонару.