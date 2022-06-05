Лимузин Жириновского выставили на продажу в Москве

Фото: auto.ru

Автомобиль, ранее принадлежавший покойному лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, выставили на продажу в Москве. Соответствующее объявление появилось на портале по продаже авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru

Речь идет о лимузине Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года выпуска, который оснащён 5,8-литровым двигателем V12, а также кожаным салоном, откидными столиками и массивной медиасистемой с встроенным телефоном.

По словам продавца, машина находится в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом в 155 тысяч километров составляет 2,5 миллиона рублей.

"Настоящий Pullman − не переделка, не распил! В хорошем состоянии. Было только одно ДТП, притертость, без криминала", − говорится в описании к объявлению.

Напомним, экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.