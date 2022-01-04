В Мангистау могут ввести лимит на отпуск топлива физлицам

Фото: qazaqoil.kz

Ожидается допоставка дополнительного объёма топлива.

В Мангистау могут ввести лимит на отпуск топлива физлицам. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе сети автозаправок Qazaq Oil.

Сообщается, что сети АЗС Qazaq Oil и КазМунайГаз представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа по самым низким ценам в Мангистауской области.

Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тг. в г. Жанаозен, 79 тг. в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.

Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.

Ожидается допоставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 г. в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тг. за литр.

В текущей ситуации в компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области.