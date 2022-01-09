Ликвидация террористов продолжается в Алматы

Контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка в стране продолжается, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, на сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Тем временем в Алматы продолжается зачистка города от боевиков, сообщает корреспондент "Хабар 24".

Вокруг мегаполиса действуют 13 блокпостов. Ситуация в Алматы стабилизируется. Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города. Всего установлено 13 контрольно-пропускных пунктов. В ходе досмотра задерживают злоумышленников, которые в салонах своих автомобилей пытаются провести оружие.

"По приказу Верховного главнокомандующего контртеррористическая операция в городе перешла к следующему этапу. Мы разместили военные подразделения на всех блокпостах, для того чтобы предотвратить бегство боевиков из Алматы. Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб", - отметил Тургумбаев.

На сегодня в городе немноголюдно. Несмотря на относительно стабильную обстановку, с террористическими группировками всё еще не покончено. Время от времени они совершают вылазки. Как говорят солдаты, боевики зачастую одеты в военную форму.

"Боевиками украдено много военной амуниции. Специально для того, чтобы не подстрелить своих, наши курсанты надевают вот такие белые повязки", - отмечает курсант Ермахан Нурсултанов.

Разграблены торговые центры и магазины, сожжены сотни автомобилей и городских зданий.

"Всё это серьезно повлияло на нашу жизнь. Всё это неправильно. Нужно было решить все разногласия мирно. Сами видите, к чему всё это привело", - признаются алматинцы

Все силовые подразделения в городе приведены в полную боевую готовность. Режим ЧП и комендантский час, а также контроль на КПП будет действовать до полной стабилизации ситуации.