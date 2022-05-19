Льготное автокредитование: банкам разослали условие о страховании на ежегодной основе

Фонд развития промышленности выступил с официальным заявлением, в котором ответил на вопросы граждан, касающиеся страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как отмечается в заявлении, требования по страхованию автомобилей, приобретаемых по программе льготного автокредитования, действуют с 2015 года. Это направлено на минимизацию кредитных рисков приобретателей, возникающих в результате ДТП, природных, техногенных явлений и преступных действий третьих лиц.

Программой льготного кредитования предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

К примеру, при стоимости автомобиля 10 миллионов тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля.

Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", — говорится в сообщении.

Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту, за каждый год пользования льготным кредитом.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Её правила утверждены постановлением правительства 15 апреля. Оператором программы определено АО "Фонд развития промышленности", общая сумма финансирования — 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму".

На сегодняшний день приём заявок от граждан принимают три казахстанских банка: "Евразийский Банк", "Банк Центр Кредит" и "Халык банк", который подключился к участию в программе льготного автокредитования сегодня, 19 мая 2022 года.