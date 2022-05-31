"Летающее" водное такси появится в Венеции

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Элекрический катер используют в качестве городского водного такси в Венеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Производством катера занималась шведская компания Candela Speed Boat AB. Она специализируется на производстве электрических катеров, "летающих" над водой.

Катер Р-8 Voyager длиной 8,5 метра рассчитан на шесть пассажиров и также может предназначаться для доставки. Электрическое судно от шведской компании имеет подводные крылья с компьютерным управлением, чтобы корпус поднимался над водой, позволяя катеру буквально "летать". Польза такого транспорта зключается в том, что не появляются волны, которые могут усиливать разрушения фундамента.

Кроме того, экологичная технология может значительно снизить ущерб от загрязнения каналов самого известного города на воде. Благодаря подводным крыльям трение катера о воду уменьшается, что также оптимизирует потребление энергии и делает поездку бесшумной.