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Лесной пожар в Семее локализован | BaigeNews.kz 2 июня, 13:10
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Фото: ДЧС ВКО

Лесной пожар в Семее локализован

В ВКО на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" локализован пожар, который начался накануне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Пожар был локализован 2 июня в 11:00. На тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части №68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. Сильный ветер затруднял борьбу с огнем", - сообщили в ДЧС.

Предварительная причина пожара - грозовой разряд. Ориентировочная площадь пожара составила 200-250 гектаров. Жертв и пострадавших нет.
#лесной пожар #ВКО #Пожар #Семей
2 июня, 13:10
1337
Журналист

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