Лесной пожар в Семее локализован

В ВКО на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" локализован пожар, который начался
накануне, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на ДЧС региона.
Пожар был локализован 2 июня в 11:00. На тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части №68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. Сильный ветер затруднял борьбу с огнем", - сообщили в ДЧС.
Предварительная причина пожара - грозовой разряд. Ориентировочная площадь пожара составила 200-250 гектаров. Жертв и пострадавших нет.