Фото: inform.kz
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Лекция о конституционной реформе прошла в Карагандинском университете имени Букетова
27 мая, 14:41
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Лекция о конституционной реформе прошла в Карагандинском университете имени Букетова
В Карагандинском университете имени академика Евнея Букетова прошла лекция "Новый Казахстан: Республиканский референдум", посвящённая вопросам разъяснения конституционных реформ.
В лекции принял участие депутат Сената Рыскали Абдикеров, председатель правления-ректор Н. Дулатбеков, а также сотрудники и профессорско-преподавательский состав вуза, представители студенческого самоуправления университета, областного филиала партии Amanat, областного общественного штаба в поддержку референдума.
Рыскали Абдикеров рассказал участникам мероприятия о важности внесений изменений и поправок в Конституцию Казахстана и участия в голосовании на референдуме, который пройдёт 5 июня.