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Лекция о конституционной реформе прошла в Карагандинском университете имени Букетова | BaigeNews.kz 27 мая, 14:41
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Фото: inform.kz

Лекция о конституционной реформе прошла в Карагандинском университете имени Букетова

В Карагандинском университете имени академика Евнея Букетова прошла лекция "Новый Казахстан: Республиканский референдум", посвящённая вопросам разъяснения конституционных реформ.

В лекции принял участие депутат Сената Рыскали Абдикеров, председатель правления-ректор Н. Дулатбеков, а также сотрудники и профессорско-преподавательский состав вуза, представители студенческого самоуправления университета, областного филиала партии Amanat, областного общественного штаба в поддержку референдума.

Рыскали Абдикеров рассказал участникам мероприятия о важности внесений изменений и поправок в Конституцию Казахстана и участия в голосовании на референдуме, который пройдёт 5 июня.
#референдум #Карагандинская область #вузы Казахстана #поправки в Конституцию
27 мая, 14:41
2707
Журналист

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