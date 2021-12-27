Ледяные скульптуры в селе Акмолинской области удивили пользователей

Ледяные фигуры, установленные в одном из сел Акмолинской области, привлекли внимание пользователей интернета, передает BaigeNews.kz
.
Снимки опубликовал Telegram-канал Qumash
.
Мнения пользователей по поводу ледяных фигур разделились. Одни критикуют скульптуры, считая, что это травмирует детскую психику, другие говорят, что на такие работы в селе средств не выделяют и жители делают все, что в их силах.
"Попробуйте на морозе с холодной водой вылепить что-нибудь. Их лепят обычные люди", — говорится в одном из комментариев.
В акимате рассказали, что эти фигуры сделали жители села, в том числе трудовые коллективы образовательных учреждений. Что касается участия в этом акимата села, он указал, какие фигуры необходимы и где они будут располагаться.
"Эскизы сами подобрали, необходимое количество снега было засыпано и жители сами начали строить фигуры. Сделаны фигуры, по мнению некоторых людей "криповые", но нужно учитывать, что строили фигуры непрофессионалы. Кроме этого, есть и другие фигуры, которые не были опубликованы в данной статье", — указывается в комментарии.