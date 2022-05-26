Лаборатория "КазСтандарт" получила аккредитацию на сертификацию продукции "халал"

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Лаборатория "КазСтандарт" получила аккредитацию от Международного аккредитационного центра ОАЭ на право проведения сертификации продукции "халал". Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минторговли также поделился с подписчиками фотографией официального документа об аккредитации лаборатории "КазСтандарт".





"В первые три месяца года мы значительно нарастили товарооборот с рядом наших ключевых торговых партнеров. Со странами Евросоюза объем взаимной торговли вырос почти на 55,2 процента по сравнению с январём-мартом прошлого года. Со Штатами — на 92,2 процента, с Китаем — на 35,6 процента. И везде значительно вырос наш экспорт: и сырья (нефти), и переработанных товаров", — отметил Бахыт Султанов.

Министр добавил, что аккредитация "КазСтандарта" станет стимулом для увеличения экспорта. Результаты сертификации этой лаборатории будут признавать в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. Также Казахстан может увеличить объемы экспорта в другие регионы — например, Иран, Турцию и страны СНГ.