Кыргызстанца сняли с авиарейса за пьяный дебош в Нур-Султане

Гражданина Кыргызстана сняли с авиарейса за пьяный дебош в Нур-Султане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

"Сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана при посадке на авиарейс сообщением Нур-Султан - Алматы по акту представителей авиакомпании Air Astana снят 41-летний мужчина. В ходе проверки транспортные полицейские установили гражданина Республики Кыргызстан, который находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в общественном месте. В отношении правонарушителя составлены два административных протокола за распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также наложен штраф в размере 10 МРП за мелкое хулиганство", - сказано в сообщении.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 19184 правонарушителей, в том числе, за мелкое хулиганство – 272, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 2109 лиц.