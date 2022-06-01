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Кыргызстан ввёл временный запрет на экспорт сахара | BaigeNews.kz 1 июня, 07:05
1317
Фото: Pixabay

Кыргызстан ввёл временный запрет на экспорт сахара

Кабинет министров Кыргызстана ввёл временный запрет на экспорт сахара, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на 24Kg.

"Кабинет министров Киргизии вводит временный запрет на вывоз сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке.

Ранее для недопущения необоснованного роста цен на сахар служба антимонопольного регулирования Кыргызстана провела мониторинг по всем областям республики. Анализ показал, что дефицита сахара в стране нет, но цены на него начали расти.
#экспорт
1 июня, 07:05
1317
Журналист

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