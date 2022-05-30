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Почти полтонны мусора собрали эко-активисты на Кок-Жайляу | BaigeNews.kz 30 мая, 13:23
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Фото: Kaz Eco Patrol

Почти полтонны мусора собрали эко-активисты на Кок-Жайляу

Активисты общественного объединения Kaz Eco Patrol провели экологическую акцию в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В акции приняли участие 130 курсантов Академии пограничной службы КНБ. Эко-активисты собрали на Кок-Жайляу почти полтонны отходов.


"Несмотря на сильный дождь и погодные условия курсанты, волонтеры и Kaz Eco Patrol поднялись в урочище Кок-Жайляу, убрали там мусор, сделали хорошее дело и внесли свой вклад в экологическую обстановку", - сообщила представитель эко-патруля Александра Лигай.

По словам организаторов, эта территория относится к Иле-Алатаускому национальному парку и здесь проходит один из самых известных и популярных у алматинцев туристических маршрутов.

Напомним, в 2014 году 1002 гектара земель РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" перевели в категорию земли запаса Медеуского района Алматы для строительства горнолыжного курорта.

В октябре 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, учитывая мнение общественности, запретил заниматься проектом по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу.

Он отметил, что проект горнолыжного курорта следует отложить для изучения экспертных оценок, мнений жителей города, и спешки в этом важном вопросе быть не должно.

В 2020 году Сенат одобрил законопроект о возврате Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского нацпарка. Изменения помогут сохранить природные комплексы и объекты природно-заповедного фонда, отметили депутаты.

В 2021 году приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода урочище "Кок-Жайляу" в состав Иле-Алатауского государственного национального парка.

Комиссия посчитала возврат земель правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
#субботник #Алматы #горы
30 мая, 13:23
1488
Артём Волков Журналист

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