"Курс доллара на текущий момент - реальный" - глава Минэкономики

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров высказался о курсе доллара к тенге, передаёт BaigeNews.kz
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По его словам, резкое падение тенге произошло по нескольким причинам, одна из которых - ажиотаж.
"Часть населения начинает массово скупать доллары и соответственно идёт давление на курс тенге. Затем ситуация стабилизировалась. Мы в марте начали уточнять бюджет, прогноз по курсу доллара в бюджете повысили до 460 тенге. И нужно больше ориентироваться на это", - сказал министр журналистам в кулуарах мажилиса.
Он отметил, что Национальный банк уже проводил валютные интервенции в апреле и мае.
"Курс на текущий момент - реальный", - считает министр.
Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 24 мая на 17:00 составил 416,79 тенге.