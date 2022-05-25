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"Курс доллара на текущий момент - реальный" - глава Минэкономики | BaigeNews.kz 25 мая, 13:03
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"Курс доллара на текущий момент - реальный" - глава Минэкономики

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров высказался о курсе доллара к тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, резкое падение тенге произошло по нескольким причинам, одна из которых - ажиотаж.

"Часть населения начинает массово скупать доллары и соответственно идёт давление на курс тенге. Затем ситуация стабилизировалась. Мы в марте начали уточнять бюджет, прогноз по курсу доллара в бюджете повысили до 460 тенге. И нужно больше ориентироваться на это", - сказал министр журналистам в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что Национальный банк уже проводил валютные интервенции в апреле и мае.

"Курс на текущий момент - реальный", - считает министр.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 24 мая на 17:00 составил 416,79 тенге.
#курс валют
25 мая, 13:03
2644
Дархан Нурумбетова Журналист

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