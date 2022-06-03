Курьеры и таксисты могут получить соцпакет в Казахстане

Независимые работники (фрилансеры) должны быть полностью охвачены системами медицинского и социального страхования, а также пенсионным обеспечением. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz
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Она встретилась с руководителями онлайн-платформ, работающих в Казахстане. На встрече рассмотрели подходы регулирования новых форм занятости на основе интернет-платформ.
В мероприятии приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов и Ербол Оспанов, руководство Центра развития трудовых ресурсов, компаний "Naimi.kz", "Quick Work Kazakhstan CEO", "Яндекс.Такси", "Яндекс.кз/Uber". Также на встрече были руководители Kolesa group (kolesa.kz, krisha.kz, market.kz), ТОО "Glovo.kz" Тарас Шевченко, Chocofood, Aviata, Chocotravel, Wolt Technologies Kazakhstan.
Платформенная занятость — относительно новое явление для отечественного рынка, сегодня стала источником дохода для большого числа казахстанцев. У занятых в этой отрасли есть определённые риски. Это отсутствие официально закрепленного статуса фрилансеров (независимых работников) и механизмов регулирования предоставления социальных гарантий гражданам, занятым с помощью онлайн-платформ. Особенно риски актуальны, если такая занятость — основной и единственный источник дохода.
Риски заключаются, прежде всего, в отсутствии производимых заказчиком социальных отчислений, дающих право работникам на социальные выплаты, например в случае временной нетрудоспособности занятого или потери им работы и дохода.
"Наша задача, не ограничивая и не создавая дополнительные барьеры для дальнейшего развития платформенной занятости, обеспечить социальную защищенность наших граждан. Необходимо совместно определить форму регистрации независимых работников. Важно, чтобы при наступлении социальных рисков они не остались без социальной поддержки. Они должны быть полностью охвачены системами медицинского и социального страхования, а также пенсионным обеспечением", — сказала Тамара Дуйсенова.
Обсуждая подходы законодательного закрепления новых видов гибких форм занятости, участники встречи высказали мнение, что необходимо сделать максимально доступной и удобной процедуру регистрации независимых работников и обеспечить прозрачность социальных платежей по упрощенной схеме.
Также они выступили с инициативой пилотной реализации проекта. Глава Минтруда пообещала учесть их предложения при доработке законопроекта, отметив, что с пилотный проект будет запущен уже в июле 2022 года.