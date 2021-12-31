Куда чаще всего отправляли деньги казахстанцы в 2021 году

Фото: inform.kz

Более половины отправленных за рубеж денег было переведено в Узбекистан.

Казахстанцы отправили за рубеж почти на треть больше средств, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz, передает BaigeNews.kz.

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Тем временем объем полученных из-за границы денег практически не изменился

Объем средств, отправленных за границу через международные системы денежных переводов, за январь–октябрь 2021 года составил 834,3 миллиарда тенге) — на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем отправленных из Казахстана за рубеж денег в 3,6 раза превышает объем полученных из-за рубежа: так, в РК из-за границы перевели 233,4 миллиарда тенге) — лишь на 0,6% больше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Более половины отправленных за рубеж денег было переведено в Узбекистан (255,4 миллиарда тенге)) и Турцию (167,8 миллиарда тенге)). Объём переводов в Узбекистан вырос почти в 2 раза, в Турцию — в 1,5 раза.

Еще почти треть пришлась на Россию (149,2 миллиарда тенге) и Кыргызстан (122,8 миллиарда тенге)); при этом объём переводов в Россию сократился на 13,1%, в Кыргызстан — на 10,3%.

Половина объема полученных из-за рубежа через СДП средств пришлась на три страны: Россию (45,8 миллиарда тенге), Узбекистан (39,6 миллиарда тенге) и Южную Корею (33,2 миллиарда тенге).

При этом из России было переведено в 3,3 раза меньше, а из Узбекистана — в 6,4 раза меньше, чем отправлено в эти страны.