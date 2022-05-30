Куда обращаться с жалобой на навязывание допоборудования в автосалонах

Казахстанцев, которым навязывают покупку дополнительного оборудования при приобретении транспорта в автосалонах Нур-Султана, просят сообщать об этом в Комитет по защите прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz
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Как прокуратура, так и АЗРК заявляли ранее, что такие действия автосалонов незаконны
. Антимонопольный орган предупредил
о начале анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей.
"Если потребитель столкнётся с такой ситуацией, для восстановления прав потребителей просим обратится в Департамент по защите прав потребителей города Нур-Султан Комитета по защите прав потребителей МИИР РК с указанием названия и адреса автоцентра", - сообщили в департаменте.
Потребители могут отправить запросы официально, прикрепив все необходимые подтверждения (фото, видео, чек) по https://eotinish.kz
, https://e-tutynushy.kz/
, Telegram: @kzpp_bot. Или по адресам: Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 8, второй подъезд, а также улица Петрова, 5, н.п.3. Номера телефонов: 8 7172 64 27 52, 8 700 123 50 57.
По остальным вопросам можно обратиться и проконсультироваться по номерам телефонов: 7 (7172) 74 98 32, 74 98 36, 75 06 49 или в региональные департаменты по защите прав потребителей контакты по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/about/structure/191/1?lang=ru
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