Куат Хамитов заявил о возвращении в большой спорт

Известный казахстанский боец MMA Куат Хамитов объявил, что возвращается в большой спорт, передаёт BaigeNews.kz
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Об этом он написал на своей странице в Instagram. Куат Хамитов заявил, что способен драться ещё лет пять.
"Дорогие друзья, официально объявить о своем возвращении в большой спорт MMA. Сейчас я травмирован, но я чувствую, что в моих глазах появился огонь, как в былые времена и я снова готов вступить в бой. Считаю, что способен драться ещё лет пять, поэтому принял это непростое для себя решение. Это было непросто... Ещё раз хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, мы возвращаемся", — написал Куат Хамитов.
В январе 2022 года Куат Хамитов объявил
о завершении спортивной карьеры. По его словам, он планировал ещё минимум пять лет "выступать и прославлять страну".
Известный спортсмен рассказал, что сложившаяся с его спортивной карьерой ситуация случилась не без участия правоохранительных органов. За день до этого известный блогер сообщил
об избиении Куата Хамитова при задержании.
Ранее он обратился к президенту страны заявил, что после прошедших в Казахстане протестов и беспорядков полиция преследует
невиновных.
Напомним, 14 сентября 2020 года стражи порядка задержали Куата Хамитова
. Боец выступил против дезинфекции от КВИ
и просил казахстанцев взяться за палки, камни и даже оружие. Позже Хамитов записал видео, где оправдался за свои призывы к насилию, сказав "снял видео ради шутки"
.