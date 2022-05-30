Кто сможет поступать в вузы без сдачи ЕНТ, рассказал Аймагамбетов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подписал приказ об утверждении перечня международных предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, победителям и призерам которых будут предоставляться образовательные гранты для обучения в отечественных вузах по профильным направлениям, передает BaigeNews.kz.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Ранее по поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного в послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство. И теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки", - написал Аймагамбетов.

По его словам, сегодня Министерство образования и науки проведет церемонию чествования победителей и призеров Всемирной гимназиады - 2022.

"Напомню, что наши школьники завоевали 86 медалей и заняли почетное третье место, обойдя сверстников из более чем 70 стран мира. И теперь они первыми получат гранты для обучения в вузах", - сообщил министр.

