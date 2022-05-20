Кто, если не мы? Что думают казахстанцы о проведении референдума по поправкам в Конституцию

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"Я жду большего референдума. Думаю, что это большой шаг в сторону демократизации. Волеизъявление народа обязательно и мы хотим высказаться. Да, я собираюсь пойти, потому что каждый должен иметь право выразить свою гражданскую позицию, тем более, когда это касается будущего наших детей и внуков, а может, и следующих поколений".
"Чтобы понять, что нам предлагают изменить, я начал искать информацию о поправках в Интернете. Перед тем, как пойти на референдум, нужно понимать, за что именно ты собираешься отдать свой голос. Может, глобальных изменений это не принесёт, но мы должны приложить руку к масштабным изменениям в управлении государством".
"Время идёт и Конституцию тоже нужно менять. Мы хотим, чтобы жизнь стала лучше, было больше свободы, в первую очередь, свободы слова. Я поддерживаю предлагаемые поправки. Закон должен быть един и для всех, и для руководителей, и для народа. Каждый из нас должен "болеть" за предстоящие изменения".
"Референдум — это, что давно ждали все казахстанцы. Однозначно нужно идти. Время перемен, нового Казахстана уже наступило и кто, если не мы, должны помочь в его становлении и развитии? Нужно сделать так, чтобы голос народа услышали, и способствовать началу реформ — в правильном русле и направлении. Нужно голосовать за изменения в лучшую сторону".
"Я верю в Казахстан, что он станет страной с хорошим образованием, качественной медициной и одним из любимых мест для туристов".
"Очень хорошо, если произойдут изменения демократическим путём, чтобы потенциал страны и её недра служили народу. Я хочу проголосовать за поправки, чтобы родственники чиновников не занимали высокие должности, за искоренение коррупции".
"У Казахстана много возможностей, если использовать их как следует и в нужном русле, уровень жизни в стране повысится".
"Граждане должны осознать свою сопричастность к происходящим изменениям в стране. От действий всего народа зависит то, какой будет страна у наших детей и внуков и следующих поколений. Проведение референдума — это новый уровень общественного доверия, национального политического единства", — считает председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев.Ранее корреспондент BaigeNews.kz узнал у астанчан, пойдут ли они на референдум. Подробности здесь.
"Выбирая акимов и депутатов, народ будет знать, что он услышан. Избранный депутат будет работать с пониманием высокой ответственности за своё слово и программу", — сказала директор Центра матери и ребёнка ВКО Маржан Дайрабаева.
"За 30 лет это первый такой всплеск, который даёт хороший стимул. Надеемся, что референдум станет новой ступенью в развитии Казахстана", — считает председатель первичной ветеранской организации "Фармация" Еркеш Усенов.
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