КСК и ОСИ: что нужно знать об изменениях в сфере ЖКХ

Существующие КСК (кооперативы собственников квартир) сменят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простые товарищества). Это альтернатива КСК, при которой собственники квартир и помещений сами следят и отвечают за свое жилье. ОСИ будут работать по принципу "один дом – одно объединение, один счёт".

Корреспондент BaigeNews.kz узнал у менеджера департамента развития жилищных отношений АО "КазЦентр ЖКХ" Аскара Каменова, в чём отличия ОСИ от КСК и каков алгоритм перехода из одного квартирного альянса в другой.

В чём заключается отличие ОСИ от КСК

Главное отличие ОСИ от КСК, по словам эксперта, заключается в том, что жильцы теперь будут управлять только своим домом. Иными словами, это позволит им накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома, осуществлять мониторинг поступления средств и их целевое расходование по принципу "один дом – одно объединение, один счёт".

"В случае с КСК все средства, собранные со всех домов уходили на общий счёт, что не позволяло проследить их целевое использование. То есть не было прозрачности. Если раньше КСК одновременно выступало и заказчиком, и подрядчиком, занимаясь и управлением, и содержанием многоквартирного жилого дома, то ОСИ выступает только в роли заказчика, оно занимается только управлением многоквартирного жилого дома", - сказал Аскар Каменов.

Какова структура ОСИ и как оно будет функционировать

"ОСИ состоит из самих жильцов многоквартирного жилого дома. В новой форме управления отсутствуют посторонние люди. Председатель ОСИ и Совет дома избираются из числа собственников квартир, жилых помещений. Текущий сберегательный счёт открывается на ОСИ, все доступы к счетам находятся в ведении самих собственников. Мониторинг движения средств осуществляется также председателем ОСИ и Советом дома. Договоры с субъектами сервисных деятельностей тоже осуществляется председателем ОСИ на один год. И также ежемесячно подписывается акт выполненных работ. То есть, если не устраивает работа какой-либо сервисной компании, то акт не подписывается. Иными словами, уже есть инструмент влияния на сервис и повышение качества его услуг", - объясняет спикер.

Коме этого, председатель ОСИ ежемесячно представляет жителям отчёт о проделанной работе. При отсутствии регистрации объекта кондоминимума, ОСИ имеет право обратиться в МИО (акимат) для проведения за счёт местного бюджета государственное техническое обследование функционирующих МЖД с определением общего имущественного объекта кондоминимума. Также при обращении ОСИ в МИО, изготавливается и возмещается изготовление технических паспортов на объекте кондоминимума, документы на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом. Такие преимущества даёт объединение собственников квартир перед старой формой управления КСК.

Как это должно помочь собственникам квартир и нежилых помещений

"Как я уже отметил в предыдущем ответе, старые органы управления КСК и так далее, они стали многодомными, открывали один счёт на все дома, более того, отдельные сберегательные счета на капитальный ремонт не открывались и в результате не удавалось обеспечить прозрачность, проследить целевое назначение средств. То есть, основной посыл был в том, что собственники квартир , нежилых помещений не знали куда девались их средства. А новая реформа по принципу "один дом – одно объединение, один счёт" подразумевает, что в каждом доме будет создано собственников имущества, либо товарищество, которое будет открывать текущий сберегательный счёт на свой дом само. Будут видны все поступления и расходование этих средств", - сказал Каменов.

Какие оперативные меры будут применены в отношении органов КСК/ПК в случае неисполнения КСК/ПК обязанностей по передаче документации и имущества вновь созданным ОСИ/ПТ?

"Порядок передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминимума регламентирован главой 2 правил содержания общего имущества, утверждённых приказом министра национальной экономики РК номер 108 от 19 февраля 2015 года. Там полностью расписан весь регламент передачи и так далее. По ответственности хотелось бы отметить, что административная ответственность за нарушение вышеуказанных требований на сегодняшний день не предусмотрена", - сказал спикер.

В связи с чем, по его словам, в настоящее время председатель ОСИ и доверенные лица простых товариществ сталкиваются с отказом от подписания акта, а также добровольной передачи вышеуказанных документов и средств по объекту кондоминимума от старых органов управления КСК, ПКСК. Иначе говоря, имеются факты уклонения от исполнения судебных актов и принудительной передачи вышеуказанных документов председателям ОСИ и доверенным лицам. То есть, КСК просто не передаёт документы.

"В целях решения этого проблемного вопроса в данный момент министерством индустрии инфраструктурного развития было направлено предложение министерству юстиции РК о внесении дополнений и поправок в статью 320 Кодекса РК об административных правонарушениях. В части административной ответственности за непредоставление застройщиком в течение месяца после ввода жилого дома в эксплуатацию доверенным лицом простого товарищества многоквартирного жилого дома физическим или юридическим лицом, осуществляющим функцию управления объектом кондоминимума в течение месяца после истечения срока управления необходимых документов и иных технических средств по многоквартирному жилому дому, предусмотренных жилищным законодательством", - сказал он.

Каков порядок перехода от КСК к ОСИ

В соответствии с законом о жилищных отношениях принятие решений о выборе формы управления объектом кондоминимума относится к компетенции собрания собственников помещений и квартир. Алгоритм создания ОСИ следующий:

1. Необходимо инициировать собрание. Инициаторами собрания может выступать инициативная группа, количество которых должно составлять не менее 10% от общего числа собственников квартир нежилых помещений. Если собственники квартир нежилых помещений не могут сформировать инициативную группу, то жилищная инспекция в праве инициировать собрание в данном многоквартирном жилом доме. Объявление о предстоящем собрании размещается не менее чем за десять дней в общедоступных местах.

2. Также собственников квартир уведомляют о проведении собрания индивидуально посредством электронной почты, либо сотовой связи. Непосредственно проведение самого собрания собственники нежилих помещений, квартир обязаны принять участие на собрании многоквартирного жилого дома. На собрании должно быть обеспечено наличие кворума, то есть, это более половины всех собственников должны участвовать и принятие решения должно происходить при голосовании большинства от присутствующих.

"Если сказать простым языком, то, к примеру, в многоквартирном жилом доме 100 квартир, то на собрании для обеспечения кворума должны присутствовать 51 собственник квартир. Из этих 51 должны по вопросу о выборе формы управления проголосовать большинством. То есть, 26, 27, 28 собственников квартир. Также на собрании необходимо выбрать председателя ОСИ. Он назначается на один год из числа собственников. Нужно выбрать Совет дома, это не менее трёх человек. Они назначаются на три года также из числа собственников", - отметил Каменов.

3. Также избирается ревизионная комиссия, она как и Совет дома должна состоять из не менее трёх человек и избирается на три года из числа собственников квартир. Также утверждается устав ОСИ, либо осуществление деятельности выбирается на основании типового устава. Результаты проведения собрания оформляются протоколом. В случае отсутствия кворума, то есть, если на собрание не пришли 51 собственник, проводится письменный опрос.

4. Лист письменного опроса направляется в руки, либо посредством электронной почты каждому собственнику в течение семи календарных дней с даты объявления письменного опроса. Письменный опрос проводится в срок не более одного месяца с даты объявления собрания. Результаты проведения письменного опроса оформляются протоколом.

5. После того как собственники определились с выбором формы управления ОСИ, им необходимо подать документы в ЦОН и сдать документы. В ЦОН сдаются следующие документы:

- Заявление по форме, установленной министерством юстиции РК;

- Протокол с листами голосования, если был объявлен письменный опрос;

- Устав, либо типовой устав в двух экземплярах на государственном и в двух экземплярах на русском языке;

- Заявление о деятельности согласно уставу

- Оплачивается госпошлина в размере 1 МРП (3 163 тенге)

В течение трёх рабочих дней с создания юридического лица председатель ОСИ направляет бывшему органу управления КСК уведомление о необходимости составления акта приёма передачи финансовой, технической документации и иных технических, а также денежных средств при наличии на сберегательном счёте по объекту кондоминимума. В течение трёх рабочих дней после получения уведомления совместно составляется акт приёма передачи. Передача председателю ОСИ финансовой, технической документации и иных технических средств, а также денежных средств при наличии на сберегательном счёте по объекту кондоминимума осуществляется не позднее трёх рабочих дней до подписания акта приёма передачи.