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Крупные ТРЦ возобновляют работу в Нур-Султане | BaigeNews.kz 10 января, 10:36
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Фото: astana.gov.kz

Крупные ТРЦ возобновляют работу в Нур-Султане

После нескольких дней вынужденного простоя в связи с введением режима ЧП и общей нестабильной ситуацией, крупные столичные ТРЦ возобновляют свою работу, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что 10 января открылся для посещений ТРЦ MEGA Silk Way. Режим работы – с 10 утра до восьми вечера. Супермаркет galmart также будет работать с 10 утра до восьми вечера. Информация о бутиках, которые будут работать, уточняется. Кинотеатр Chaplin Cinemas работать не будет.

ТРЦ "Хан Шатыр" с 10 января будет открыт с 10 утра до девяти вечера. ТРЦ "Керуен" с 9 января работает с десяти утра до девяти вечера, включая бутики, фудкорт и супермаркет.

Посетителей ТРЦ просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.


#режим ЧП в Казахстане #ТРЦ #беспорядки
10 января, 10:36
713
Журналист

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