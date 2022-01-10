Крупные ТРЦ возобновляют работу в Нур-Султане

Фото: astana.gov.kz

После нескольких дней вынужденного простоя в связи с введением режима ЧП и общей нестабильной ситуацией, крупные столичные ТРЦ возобновляют свою работу, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что 10 января открылся для посещений ТРЦ MEGA Silk Way. Режим работы – с 10 утра до восьми вечера. Супермаркет galmart также будет работать с 10 утра до восьми вечера. Информация о бутиках, которые будут работать, уточняется. Кинотеатр Chaplin Cinemas работать не будет.

ТРЦ "Хан Шатыр" с 10 января будет открыт с 10 утра до девяти вечера. ТРЦ "Керуен" с 9 января работает с десяти утра до девяти вечера, включая бутики, фудкорт и супермаркет.

Посетителей ТРЦ просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.