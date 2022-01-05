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Крупная торговая сеть Нур-Султана объявила о закрытии | BaigeNews.kz 5 января, 13:10
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Фото: скриншот с видео

Крупная торговая сеть Нур-Султана объявила о закрытии

Владелец торговой сети "Кенмарт" пропал без вести. Супермаркеты в Нур-Султане закрываются, а сотрудники остались без работы. Об этом в социальных сетях сообщил блогер Танирберген Бердонгаров, передает BaigeNews.kz.

Сеть "Кенмарт", имеющая в Нур-Султане восемь супермаркетов и один гипермаркет, закрылась с 5 января.

"Хочу официально сообщить, что с сегодняшнего дня торговая сеть "Кенмарт" закрывается. Хочу донести, что происходит у нас в компании. Наш единственный генеральный директор и учредитель в единственном числе улетел в рабочую командировку в Алматы и пропал без вести. Спустя время мы, не дозвонившись до него, вскрыли кабинет и в кабинете обнаружили договор, который был подписан им с нашим работодателем. Согласно этому договору мы должны освободить площадь гипермаркета до 15 января", - выступил перед сотрудниками исполнительный директор сети, который не представился.

Он также заявил, что торговую сеть "обанкротили" несмотря на то, что оборот компании превышал миллиард тенге в месяц и она выплачивала полмиллиарда тенге налогов в год.

"Мы искренне хотели продолжать работать дальше. Но в сложившихся условиях мы этого сделать не можем. В данный момент нам необходимо вернуть весь товар поставщикам и провести все документы", - заключил представитель компании.


#банкротство #супермаркет
5 января, 13:10
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Дархан Нурумбетова Журналист

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