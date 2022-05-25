Кризис авторынка в РК создан искусственно - мажилисмен

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Депутаты фракции "Народная партия Казахстана" раскритиковали реализацию нового этапа программы льготного автокредитования. Свой депутатский запрос они направили премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, передаёт BaigeNews.kz.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. За сутки в дилерские центры по стране обратилось порядка 14 тысяч казахстанцев.



Однако, по мнению депутатов, её реализация в очередной раз показала, что позитивная государственная инициатива при непродуманном воплощении приносит больше минусов и разочарований, чем плюсов.

"Из бюджета выделены очень серьёзные средства на программу с благородной целью повысить доступность новых автомобилей для рядовых граждан, помочь людям. Вместо этого многочисленные прорехи в организации лишь подняли градус социальной напряжённости и вновь поставили государство в привычную позицию оправдывающегося и исправляющего ошибки", – считает депутат Айкын Конуров.

Он отметил, что огромные силы брошены на выправление ситуации и разъяснительную работу. При этом от исполнительной власти даже не требовалось что-то создать или произвести.

"Нужно было всего лишь грамотно организовать распределение средств налогоплательщиков и проконтролировать ход их использования. На самом деле дело даже не в льготных автокредитах, проблема гораздо глубже. Во-первых, это сам подход к реализации социально значимых инициатив. По сути ни одно из масштабных решений государства, направленных на помощь людям и поддержку бизнеса, не было реализовано без серьёзных эксцессов и скандалов", – зачитал запрос мажилисмен.

Депутат считает, что причина заключается в отсутствии чёткого алгоритма подготовки, отвечающего современным стандартам и практикам.

"Не осуществляются пилотные проекты, не проводится моделирование возможных последствий, не готовится персонал. При проведении концертов или иных мероприятий даже районного масштаба проводятся многочисленные репетиции. Почему же не были смоделированы хотя бы простейшие сценарии реализации общенациональной программы льготного автокредитования с объёмом порядка 100 миллиардов тенге? Это ведь и есть элементарное проектное управление, принципы которого требуют конкретных ответственных", – заявил Конуров.

Второй аспект – это глубокий кризис автомобильного рынка, созданный исключительно искусственно. В Казахстане не составляется индекс доступности автомобилей, отметил депутат. Но, по примерным оценкам, по доступности новых автомобилей страна находится на одном из низких мест. При этом растёт социальное значение автомобиля.

"За все эти годы мы не получили ни собственного эффективного производства, ни цивилизованного рынка продаж и обслуживания, ни реальной утилизации. Везде лишь имитация и вливания из госбюджета. Фракция "Народной партии Казахстана" считает необходимым извлечь, наконец, уроки, и перестать наступать на одни и те же грабли, бьющие по государственному бюджету и кошелькам простых казахстанцев", – обратился к правительству мажилисмен.

Депутаты предлагают запретить реализацию крупных инициатив с финансированием из государственного бюджета без предварительного проведения моделирования всего комплекса возможных последствий, в том числе путём внедрения пилотных проектов. А также предлагают разработать и утвердить алгоритмы такого моделирования с использованием передового опыта.

"Предлагаем выработать экономически обоснованное видение дальнейшего развития автомобильного рынка, с различными вариантами развития. Конечным результатом должно стать повышение реальной доступности автомобилей для населения и эффекта для экономики. Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан", – подытожил Айкын Конуров.