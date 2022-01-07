"Критический красный" уровень террористической опасности ввели в Казахстане

Фото: inform.kz

По всему Казахстану введен "критический красный" уровень террористической опасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой МИА "Казинформ".

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен "критический красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - говорится в сообщении КНБ

По информации ведомства, первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.