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  • "Критический красный" уровень террористической опасности ввели в Казахстане
"Критический красный" уровень террористической опасности ввели в Казахстане | BaigeNews.kz 7 января, 10:47
635
Фото: inform.kz

"Критический красный" уровень террористической опасности ввели в Казахстане

По всему Казахстану введен "критический красный" уровень террористической опасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой МИА "Казинформ".

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен "критический красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - говорится в сообщении КНБ

По информации ведомства, первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

"Призываем всех граждан с пониманием отнестись к введённым ограничительным мерам и неукоснительно соблюдать требования государственных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении КНБ.

#режим ЧП #теракт
7 января, 10:47
635
Журналист

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