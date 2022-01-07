Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Алматы

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Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК. Другие подробности в ведомстве пока не сообщают.
Сразу после начала протестов в Алматы Дикий Арман в своем Instagram заявил, что его избили участники беспорядков. Он назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.
"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - заявил Дикий Арман.
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