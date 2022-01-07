Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Алматы

Фото: Арман Джумагельдиев / instagram.com

В Алматы задержан известный криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, передает BaigeNews.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК. Другие подробности в ведомстве пока не сообщают.

Сразу после начала протестов в Алматы Дикий Арман в своем Instagram заявил, что его избили участники беспорядков. Он назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - заявил Дикий Арман.