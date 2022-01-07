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Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Алматы | BaigeNews.kz 7 января, 17:09
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Фото: Арман Джумагельдиев / instagram.com

Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Алматы

В Алматы задержан известный криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, передает BaigeNews.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК. Другие подробности в ведомстве пока не сообщают.

Сразу после начала протестов в Алматы Дикий Арман в своем Instagram заявил, что его избили участники беспорядков. Он назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - заявил Дикий Арман.

#криминал #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 17:09
3098
Журналист

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