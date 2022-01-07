Красный уровень опасности объявлен в Кызылординской области

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В полночь 7 января началась контртеррористическая спецоперация в Кызылординской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". В регионе объявили красный уровень опасности. Об этом заявила аким области Гульшара Абдыхалыкова.

Она призвала жителей региона не покидать свои дома, а также соблюдать правила, предписанные режимом ЧП. Всего в результате беспорядков в области пострадали несколько административных зданий, в частности акимат, филиал партии "Nur Otan" и здание суда. По информации на 23:30 по времени Нур-Султана известно, что в результате беспорядков в Кызылординской области пострадали 168 человек, 77 из них госпитализированы.

"Всех граждан призываю соблюдать общественный порядок. Прошу вас лишь в особых случаях покидать свои дома. При этом вы обязательно должны иметь при себе документы. Хотела бы предупредить, что все те, кто будет нарушать общественный порядок, будут привлечены к ответственности", - обратилась к кызылординцам Гульшара Абдыхалыкова.

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В ряде регионов проводятся антитеррористические операции. Известно, что в Нур-Султане, Шымкенте и пяти областях страны - стабильная обстановка. Сложная ситуация до сих пор наблюдается в Алматы. Там проходит зачистка от террористов.