Красную площадь решили закрыть на новогоднюю ночь

Красная площадь в ночь на 1 января будет закрыта для посещения, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на РБК.
«ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 17 часов 31 декабря до 7 часов утра 1 января 2022 года Красная площадь закрыта для посещения», — сообщила пресс-служба столичного главка МВД на сайте ведомства.
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что доступ на Красную площадь будет ограничен из-за коронавируса.
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — сообщила пресс-служба департамента.