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Красную площадь решили закрыть на новогоднюю ночь | BaigeNews.kz 30 декабря, 23:20
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Фото: РИА Новости

Красную площадь решили закрыть на новогоднюю ночь

Красная площадь в ночь на 1 января будет закрыта для посещения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

«ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 17 часов 31 декабря до 7 часов утра 1 января 2022 года Красная площадь закрыта для посещения», — сообщила пресс-служба столичного главка МВД на сайте ведомства.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что доступ на Красную площадь будет ограничен из-за коронавируса.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — сообщила пресс-служба департамента.


#Новый год #пандемия коронавируса #Общество #Москва
30 декабря, 23:20
2719
Журналист

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