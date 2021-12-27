Краснокнижного пеликана спасли в Атырауской области

Фото: ДЧС Атырауской области

Под объездным мостом на замерзшем водоеме спасатели ДЧС Атырауской области нашли пеликана с поврежденным крылом, передает BaigeNews.kz.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Есболат Каюпов рассказал о состоянии птицы. По его словам, улететь или убежать пеликан не смог – сломано крыло, и передвигаться по скользкому льду он не мог.

Несмотря на травму, пеликан готов был защищаться, используя острый клюв. Поэтому спасатели закрыли птице клюв руками. В таком положении его передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу – отпустят на волю.