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Краснокнижного пеликана спасли в Атырауской области | BaigeNews.kz 27 декабря, 15:25
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Фото: ДЧС Атырауской области

Краснокнижного пеликана спасли в Атырауской области

Под объездным мостом на замерзшем водоеме спасатели ДЧС Атырауской области нашли пеликана с поврежденным крылом, передает BaigeNews.kz.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Есболат Каюпов рассказал о состоянии птицы. По его словам, улететь или убежать пеликан не смог – сломано крыло, и передвигаться по скользкому льду он не мог.

Несмотря на травму, пеликан готов был защищаться, используя острый клюв. Поэтому спасатели закрыли птице клюв руками. В таком положении его передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу – отпустят на волю.


#красная книга #спасатели
27 декабря, 15:25
2165
Журналист

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