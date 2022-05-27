Краски любви. Персональная выставка художницы Лейлы Махат открылась в Нур-Султане

Фото: Фото Артёма Чурсинова

В столице прошло открытие персональной выставки известной казахстанской художницы Лейлы Махат под названием "About love. Leyla", передаёт BaigeNews.kz.











"Выставка объединяет новые живописные и графические работы, выстраивающиеся в многочастные серии. Их по-прежнему наполняют излюбленные художницей образы – женщина, лошадь, степные пространства с холмами и облаками, тумары, балбалы, которые предстают как часть композиции или как самоценный символ. Главным средством выразительности и передачи состояний для Лейлы становится цвет – усиленный и энергичный, открытый и глубокий, с проработанными текстурами, мощными контрастами, цветовыми всполохами, он раскрывает широкую гамму эмоций и чувств", - написано в релизе мероприятия.





Реальность и вымысел, прошлое и настоящее сплетаются в произведениях Лейлы, выстраиваясь в индивидуальную художественную концепцию бытия. Так рождаются фантастические пейзажи, гипертрофированный цвет которых преобразует ландшафт в психоделические умозрительные пространства.







Старший банкир направления маркетинга АО ForteBank Александр Куртусов в своём приветственном слове сказал, что это выставка особенная для его организации, потому что она представляет работы их партнёра, а по большому счёту большого друга, куратора и главного вдохновителя всех выставок Kulanshi Art Space Лейлы Махат.



"Выставка особенная и потому, что сама заданная тема – любовь – находит отклик в душе каждого из нас. В картинах Лейлы мы видим отображения любви автора к нашей истории, нашему народу и нашему культурному коду. Мы рады, что такое культурное пространство есть в нашем городе, рады, что любой гость, любой ценитель изобразительного искусства может прийти в эту галерею в любой день абсолютно бесплатно и наслаждаться произведениями талантливых казахстанских художников", - сказал представитель банка.











Магистр искусствоведения, руководитель отдела "Выставок и экспозиций" государственного музея искусств РК им. Кастеева Анжелика Акылбекова также выступила с тёплыми словами о художнице.



"Вы сегодня увидите работы Лейлы Махат. И даже не так важно, понравятся они вам или не понравятся, главное, чтобы они не оставили вас равнодушными. Выставка про любовь и этим всё сказано. После нелёгких лет пандемии, во время всего того, что происходит в мире, свои творчеством Лейла как бы говорит нам: "Люди, давайте жить в мире, в дружбе, в любви". И я думаю, это послание художника читается всеми вами. Что сказать о Лейле. Она – трудоголик. Я всегда поражаюсь, как её на всё хватает. Это и три галереи, это и преподавательская деятельность. И я не понимаю, как она находит время для своего творчества. Ведь при всей её открытости, я понимаю, что всё-таки художник – это закрытый человек. И то, о чём она думает, о чём переживает, что чувствует – всё это вы увидите на полотнах на сегодняшней выставке", - сказала Анжелика Акылбекова.











Художница Лейла Махат поблагодарила своих друзей и свою семью.

"Первое, что я хотела бы сказать, огромное спасибо всем за то, что вы сегодня здесь с нами. Я хочу открыть секрет. Лейла Махат – это не один человек. Это, во-первых, моя семья, мои любимые дети. Мой сын Елден, он здесь на выставке. У него на шее сейчас сидит моя внучка Мая, рядом с ними моя дочь и келин Руфия. Это также мои младшие дети Инара и Темирлан – они где-то здесь бегают среди картин. Мой внук Едиге. Это то, что делает меня мной. Это то, что даёт мне силу, надежду, веру в то, что всё будет хорошо", - рассказала художница.







Лейла Махат также поделилась, что все выставки, которые она делает в Kulanshi Art Space, тоже проходят благодаря нескольким близким соратникам.



"Вы же понимаете, что это не я приколачиваю эти картины на стену. Вернее, не я одна. Каждые два месяца мы открываем здесь выставку. Это происходит благодаря нескольким совершенно сумасшедшим ребятам, которые поверили мне и поверили в искусство. Вот это и есть Лейла Махат. Конечно, они не рисуют за меня картины, но они делают всё для того, чтобы все наши проекты воплотились в реальность. Я хотела бы поблагодарить вас. Без вас у меня бы ничего не получилось", - сказала художница.

































































