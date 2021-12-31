Коза родила детеныша-мутанта с "человеческим лицом"

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46-летний индийский фермер Шанкар Дас был потрясен после того, как одна из его коз родила существо, которое было белым, без шерсти и имело "человеческое лицо", пишет "ПН".
Новость о его появлении на свет быстро распространилась по округе и десятки людей начали приходить на ферму Даса, чтобы посмотреть на "неведомое создание" своими глазами.
Ферма находится в деревне Гангапур в округе Дхолаи Видхан Сабха в северо-восточном индийском штате Ассам.
"Соседи начали сбегаться в наш дом. Все были потрясены его внешностью, похожей на человеческого младенца", - рассказывает фермер.
Ранее эта коза уже рожала детенышей и с ними было все в порядке. Это существо тоже родилось живым, но умерло вскоре после родов. Считается, что козленок скончался от радикальных мутаций, несовместимых с жизнью.
Некоторые местные жители увидели в этом божественное проявление, другие наоборот посчитали рождение уродца очень плохим знамением.
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