Кортежи с выпускниками нарушали ПДД в Шымкенте и Туркестанской области

Кортежи с выпускниками нарушали ПДД в Шымкенте. Полиция вышла на них через социальные сети, где публиковались видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Сотрудники местной полицейской​ службы ДП Шымкента привлекли к ответственности​ водителей автомобилей Hundai Accent, Toyota Land Cruiser и Toyota Camrу в соответствии со статьями 590 "Нарушение правил эксплуатации ТС", 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и 606 "Создание аварийной ситуации" КоАП РК.

В целом, 25 мая патрульные полицейскые​ Шымкента привлекли к административной ответственности 132 водителя за нарушение ПДД. 10 автомобилей отправили на штафстоянку.

Кроме того, в Туркестанской области 25 мая полиция задержала троих несовершеннолетних выпускников школ, которые управляли автомобилем без документов. В отношении их родителей составили административные протокола по части 2 статьи 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления". Две автомашины, которыми управляли подростки, оказались с российскими номерами.

Двоих водителей, управлявших автомобилем без государственных регистрационных номеров, привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". На штрафстоянку возворили четыре автомобиля.