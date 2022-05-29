Кортежем с выпускниками заинтересовались полицейские Жамбылской области

Фото: кадр из видео

В Жамбылской области наказаны водители кортежа с выпускниками, передаёт BaigeNews.kz

Полицейские в ходе мониторинга соцсетей выявили видео, на котором кортеж с выпускниками школ нарушает правила дорожного движения.

На кадрах видно, что во время езды вчерашние школьники на радостях высунулись по пояс из окон машин. Установлено, что всё это происходило близ села Турар Рыскуловского района.

"Сотрудниками батальона патрульной полиции водители автомашин марок Toyota Land Cruiser Prado, Audi 80, BMW 735, VAZ 210540 и двух Toyota Camrу были привлечены к административной ответственности по статье 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов", − сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.