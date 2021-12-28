Коронавирус: два региона РК остаются в "желтой" зоне

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Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В "красной" зоне — ни одного региона.
В "желтой" зоне — Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне — Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
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