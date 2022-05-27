Концерт группы Ninety One отменили в Туркестане

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После возмущения жителей Туркестана руководство туристического комплекса KARAVANSARAY отменило концерт группы Ninety One (28 мая) и исполнителя Shiza (4 июня), передаёт BaigeNews.kz.
Информацию об отмене концертов опубликовали в Instagram stories комплекса.
В акимате Туркестанской области заявили, что против концертов выступили сами жители города.
"Возмущение жителей Туркестана приняли во внимание. Руководству туристического комплекса "Караван Сарай", организующего запланированные в Туркестане концерты, направили предложение со стороны акимата города Туркестан не проводить концерт. В итоге администрация комплекса расторгла соглашение с вышеуказанными певцами", — рассказали в акимате.
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