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Концерт группы Ninety One отменили в Туркестане | BaigeNews.kz 27 мая, 10:20
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Фото: скриншот видео Ninety One - Oinamaqo/youtube.com

Концерт группы Ninety One отменили в Туркестане

После возмущения жителей Туркестана руководство туристического комплекса KARAVANSARAY отменило концерт группы Ninety One (28 мая) и исполнителя Shiza (4 июня), передаёт BaigeNews.kz.

Информацию об отмене концертов опубликовали в Instagram stories комплекса.


В акимате Туркестанской области заявили, что против концертов выступили сами жители города.

"Возмущение жителей Туркестана приняли во внимание. Руководству туристического комплекса "Караван Сарай", организующего запланированные в Туркестане концерты, направили предложение со стороны акимата города Туркестан не проводить концерт. В итоге администрация комплекса расторгла соглашение с вышеуказанными певцами", — рассказали в акимате.

#концерт #акимат #протесты
27 мая, 10:20
2714
Журналист

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