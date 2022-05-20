Концерт-посвящение Батырхану Шукенову состоялся в Алматы

В Алматы состоялся концерт-посвящение Batyr. Gül Almaty, приуроченный к 60-летию певца и композитора Батырхана Шукенова, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло сразу на двух площадках - в зрительном зале Дворца Республики, на любимой сцене Батырхана Шукенова, и на прилегающей Дворцу площади имени Абая.



На концерте любимые произведения талантливого музыканта исполнили казахстанские артисты Марсель, dudeontheguitar, Шаба, Nasiafromasia и другие.

О том, как это было, смотрите в видео нашего корреспондента.

Напомним, 18 мая Батырхану Шукенову исполнилось бы 60 лет. Музыкант скончался 28 апреля 2015 года в своей московской квартире. Шукенову было 52 года.