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Концерт-посвящение Батырхану Шукенову состоялся в Алматы | BaigeNews.kz 20 мая, 23:47
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Концерт-посвящение Батырхану Шукенову состоялся в Алматы

В Алматы состоялся концерт-посвящение Batyr. Gül Almaty, приуроченный к 60-летию певца и композитора Батырхана Шукенова, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло сразу на двух площадках - в зрительном зале Дворца Республики, на любимой сцене Батырхана Шукенова, и на прилегающей Дворцу площади имени Абая.

На концерте любимые произведения талантливого музыканта исполнили казахстанские артисты Марсель, dudeontheguitar, Шаба, Nasiafromasia и другие.

О том, как это было, смотрите в видео нашего корреспондента.

Напомним, 18 мая Батырхану Шукенову исполнилось бы 60 лет. Музыкант скончался 28 апреля 2015 года в своей московской квартире. Шукенову было 52 года.

#концерт #культура #Алматы
20 мая, 23:47
3705
Евгения Сазонова Журналист

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