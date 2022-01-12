США поблагодарили Казахстан за помощь в эвакуации соотечественников

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Посольство США поблагодарило правительство Казахстана за помощь в эвакуации сотрудников консульства и американских граждан, передает BaigeNews.kz.

"США благодарны правительству Казахстана за поддержку временной эвакуации некоторых сотрудников консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы 12 января. Казахстан всегда был надежным другом Соединенных Штатов. Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса. Как сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберди во время их разговора 6 января, США также полностью поддерживают конституционные институты Казахстана", - сообщили в посольстве.

Они отметили, что рассчитывают, что все сотрудники вернутся в Алматы как только позволит ситуация.