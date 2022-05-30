"Конституционный суд – это оружие массового поражения" – эксперт

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Конституционный суд, который будет образован в результате поправок в основной закон страны, будет регулировать огромное количество общественных отношений, которые касаются неограниченного количества граждан, участвующих в этих отношениях. Такое мнение выразил доктор юридических наук, профессор КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева и экс-судья Конституционного суда РК Сергей Ударцев на круглом столе "Референдум-2022: изменения современности", передаёт BaigeNews.kz.

“Любой гражданин имеет право обратиться в Конституционный суд с проверкой конституционности какой-то нормы закона, указа, постановления правительства, целого акта или же отдельной его части. Именно нормативных, потому что суды индивидуальные случаи рассматривают применительно к этому отдельному случаю и сейчас. И административные юстиции рассматривают эти микроскопические ситуации. А Конституционный совет и Конституционный суд - это оружие массового поражения. Это уровень макрорегулирования. То есть, если к нему кто-то один обратился, отменяется закон или нормативная норма нормативного акта, которые регулируют сотни тысяч и миллионы общественных отношений и касаются неограниченного количества граждан, которые участвуют в этих отношениях”, - сказал Сергей Ударцев.

Кроме этого, спикер подчеркнул, что эти конституционные изменения "открывают ворота к правде и справедливости".

Напомним, 5 июня в Казахстане пройдёт референдум по поправкам в Конституцию. Основная их часть направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.